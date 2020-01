Il Cantante Mascherato, svelato chi è Leone: Rita Dalla Chiesa ne è sicurissima

Chi è Leone de Il Cantante Mascherato? Il popolo del web ne è sicuro e pare esserne certa anche Rita Dalla Chiesa che – ai microfoni di ItaliaSì – ha svelato che dietro la maschera del programma di Milly Carlucci c’è Albano.

“Io sono forte, sono sicuro e determinato. Quando studiavo mi colpì moltissimo il tallone d’Achille. Il mio ancora non ho scoperto qual è, se lo sapessi comunque non lo direi perché non voglio essere abbattuto da nessuno. Questo posto (viene ritratto in mezzo alla natura, ndr) per me rappresenta il contatto con le mie radici ed esprime la gioia del ritorno e soprattutto sprigiona una magia unica. Questa corazza mi serve per preservare la mia anima dagli altri che hanno sempre voglia di aprire le tue cicatrici: sono cose del passato ancora vive dentro di me, allora cerco sempre di costruirmi un muro intorno, un riparo. La libertà per me è tutto, anche quando la tua esistenza non è come vorresti, bisogna avere fede“.