Il Cantante Mascherato: svelata la giuria (c’è anche un’ex gieffina)

Flavio Insinna, Patty Pravo, Guillermo Mariotto e l’ex gieffina (ed ora attrice) Ilenia Pastorelli: sono loro i quattro nomi che comporranno la giuria de Il Cantante Mascherato, il nuovo show del venerdì sera di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Il Cantante Mascherato debutterà il prossimo 10 gennaio e durerà quattro puntate, tre delle quali contro il Grande Fratello Vip.

Al di là della Pastorelli, la giuria – un po come per Tale e Quale Show, Ballando con le Stelle e per Ora O Mai Più – è molto over, in linea con il pubblico di Rai Uno, anche se personalmente non avrei riciclato Guillermo Mariotto che è un volto fisso del talent danzereccio che tornerà in primavera per il quindicesimo anno.

Il Cantante Mascherato, il cast.

Il cast de Il Cantante Mascherato è composto da Angelo, Barboncino, Coniglio, Leone, Mastino, Mostro, Pavone e Unicorno. Sotto le maschere otto celebrità di cui scopriremo l’identità solo una volta eliminati. Curiosa la scelta di aver scelto cinque maschere di animali (su otto totali) fra cui due di razze canine.

L’assegnazione maschera-vip ovviamente non sarà casuale, per scoprirne di più però premete qua.