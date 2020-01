Il Cantante Mascherato, chi c’è dietro la maschera? Tutti gli indizi dettagliati

Chi si nasconde dietro le otto maschere de Il Cantante Mascherato? Grazie alla presentazione del programma ed ai vari interventi di Milly Carlucci il portale BubinoBlog ha stilato un ‘riassunto’ dei vari indizi su Angelo, Barboncino, Coniglio, Leone, Mastino, Mostro, Pavone e Unicorno.

Insomma, la domanda è solo una:



Fra i più quotati sembrerebbero esserci Cristina D’Avena dietro la maschera dell’Unicorno, Irama dietro quella del Coniglio, Massimo Ranieri dietro quella del Leone ed Anna Tatangelo dietro quella del Barboncino.

Avete altre idee?

Il Cantante Mascherato, gli indizi generali

46 partecipazioni al Festival di Sanremo fra cui 5 vittorie

250 milioni di dischi venduti

Oltre 70 programmi tv condotti

25 film interpretati

Concerti in oltre 30 paesi

88 album pubblicati

Milioni di ore televisive

Chi è Angelo?

Ha un’anima nera e problematica, è elegante ed enigmatico, con tanti segreti da svelare.

Chi è Barboncino?

Proviene da una stirpe importante, è molto grazioso ma ha grinta da vendere.

Chi è Coniglio?

E’ un tipo rock, pare che “tutti si innamoreranno di lui”. Chi lavora a Il Cantante Mascherato ha detto “accidenti che figo” (in riferimento all’attitude della maschera).

Chi è Leone?

E’ abituato a tenere la scena come un vero re e si espande sul palco.

Chi è Mastino?

La maschera più caratteristica italiana: un pizzaiolo simpatico napoletano.

Non sappiamo se un caso, ma l’osteria della clip di presentazione si chiama Pensa Per Te come un noto brano di Marcella Bella.

Chi è Mostro?

Non è una maschera spaventosa, al contrario: sarà lui ad aver timore del pubblico. E’ buffo, simpatico e sarà amato dai bambini.

Chi è Pavone?

“Sarà pavone nella vita oppure vorrebbe esserlo?”

Chi è Unicorno?

Appare, scompare e si rivela solo a chi merita di vederlo. Un po’ cartone animato, molto fiabesco.