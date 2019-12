Il Cantante Mascherato: ecco qual è il “segreto” della scelta delle maschere

Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci debutterà su Rai Uno fra meno di un mese (precisamente venerdì 10 gennaio) e come già sappiamo il cast sarà composto da otto concorrenti celebri, anche se noi scopriremo i loro nomi solo una volta eliminati.

Per tutta la durata del loro percorso, infatti, noi non conosceremo i concorrenti con il loro nome, bensì con la loro maschera. Una maschera completa che copre qualsiasi parte del corpo: piedi, mani, corpo ed ovviamente faccia. Scopriremo l’identità della maschera solo una volta fuori dal gioco, quando il vip in questione potrà spogliarsi del personaggio e mostrare la sua reale persona.

Ma chi si nasconderà dietro le maschere? Ovviamente niente è lasciato al caso e gli autori possono aver giocato su qualsiasi aspetto della celebrità. Dietro la maschera del Mastino Napoletano, infatti, se vogliono essere banali gli autori possono averci messo un’icona del mondo partenopeo che sia una Tosca D’Aquino oppure un Alessandro Siani; così come dietro la maschera del virile Leone ci potrebbe essere qualcuno che virile non lo è affatto, che sia un uomo effeminato o una donna. Stesso discorso per la maschera dell’Angelo: nella versione tedesca dello show la maschera, dai tratti femminili e dolci, era stata affidata ad un vero darkettone. Spesso, infatti, in Il Cantante Mascherato è proprio sui contrasti che si fonde la regola dell’assegnazione della maschera.

Per questo motivo niente mi leverà dalla testa che dietro la maschera del Mostro ci sia una reginetta di bellezza. Ne sono sicuro.