Il Cantante Mascherato: Milly Carlucci parla degli ascolti e spunta un nuovo giudice

Fra poco più di due settimane su Rai Uno debutterà il nuovo show del venerdì sera, Il Cantante Mascherato, che sarà affidato a Milly Carlucci.

La prima puntata andrà in onda venerdì 10 gennaio e già dalla seconda si scontrerà con il Grande Fratello Vip che tornerà con la quarta edizione in un duplice appuntamento settimanale di lunedì e di venerdì, appunto. Questa sfida però non sembra essere temuta dalla Carlucci che ha dichiarato che Rai Uno punta a fare grandi numeri.

“Nulla assicura naturalmente che il successo si ripeta anche in Italia, anche se noi pensiamo che abbia tutte le carte in regola per farcela. Inutile negare che Raiuno, per questioni di dna, punti a grandi numeri. Mi divertono le sfide spettacolari, la maschera immensa, la grandiosità dello show, il gioco dell’identità. Tutto sopra le righe, ma molto glamour”.

Il cast sarà molto variegato, come confessato da Milly Carlucci a Il Giornale:

“Conduttori, cantanti, attori, sportivi, la cui voce è molto nota al pubblico, ma la gente dovrà riconoscerli solo sentendoli cantare. In studio, o nelle varie interviste registrate, la voce sarà sempre distorta”.

Il Cantante Mascherato, il cast.

Il cast de Il Cantante Mascherato è composto da Angelo, Barboncino, Coniglio, Leone, Mastino, Mostro, Pavone e Unicorno. Sotto le maschere otto celebrità di cui scopriremo l’identità solo una volta eliminati. Curiosa la scelta di aver scelto cinque maschere di animali (su otto totali) fra cui due di razze canine.

L’assegnazione maschera-vip ovviamente non sarà casuale, per scoprirne di più però premete qua.

Il cantante Mascherato, i giudici.

I quattro giudici ufficiali de Il Cantante Mascherato sono Flavio Insinna, Patty Pravo, Guillermo Mariotto e l’ex gieffina (ed ora attrice) Ilenia Pastorelli, ma a loro si aggiungerà – secondo quanto scritto da TvBlog – anche Francesco Facchinetti.

Vi piace questa giuria?