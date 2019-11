Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci: cast chiuso e primo spot

Il prossimo 10 gennaio su Rai Uno debutterà un nuovo show che vedrà delle celebrità in gara: Il Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci.

Un programma che per ovvie ragioni avrà pochi articoli di speculazione sul cast, dato che i vip canterini che saranno arruolati saranno tenuti segreti ai media ed agli addetti ai lavori proprio per non intaccare il funzionamento dello show. Come svelato da Milly Carlucci, infatti, da regolamento solo sette persone in tutta la produzione possono conoscere l’identità dei vip in gara.

La sfida canora dei vip mascherati (di cui si scoprirà l’identità solo una volta eliminati) sarà giudicata e commentata da una giuria di qualità e fra questi potrebbe esserci proprio Flavio Insinna, volto di Rai Uno.

Per conoscere da vicino questo programma, Milly Carlucci in estate è volata negli Stati Uniti dove ha assistito allo show e conosciuto i produttori che lo hanno ideato.