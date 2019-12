Il Cantante Mascherato: Milly Carlucci svela dettagli sui concorrenti

La prima edizione de Il Cantante Mascherato che partirà venerdì 10 gennaio su Rai Uno avrà nel cast otto celebrità nascoste da altrettante maschere: Leone, Barboncino, Pavone, Coniglio, Unicorno, Mostro, Mastino e Angelo.

Come confessato da Milly Carlucci e riportato da TvBlog, ecco la spiegazione delle maschere della prima edizione de Il Cantante Mascherato:

Leone è simbolo di forza, coraggio e lealtà. Vestito come un combattente barbaro, ha registrato le clip degli indizi tra alcune imponenti rovine.

Barboncino è “colorato e socievole”. Il personaggio che ha scelto di esserlo gli somiglia nel carattere: è brioso, gentile, ma non si fa mettere di certo i piedi in testa. D’altronde, il barboncino discende da una stirpe di cani molto tenaci.

Pavone è il concorrente più glamour di tutti, veste una marsina scintillante. Vanitoso per antonomasia, ma lo sarà anche l’artista che ne veste la maschera?

Coniglio vive in una sorta di soffitta steam-punk. “Tutti si innamoreranno di lui”, il che denota una certa sicurezza di sé, quasi spavalderia. Bianco e tenero come un peluche o rock?

Unicorno, animale fantastico che appare solo agli occhi delle persone più pure, ha registrato le clip in esterna in un bosco, dove vive isolato. Mistero allo stato puro, Unicorno assomiglia al personaggio che lo nasconde, sia dentro che fuori.

Mostro è una creatura marina, che più che incutere timore, diverte e suscita simpatia. Sarà lui a spaventarsi del pubblico!

Mastino è grande, grosso e dal cuore fedele. Un pezzo di pane, e non è detto che la massa del costume sia tutta gomma piuma stoffa…

Angelo è un’entità tra la gente: meraviglioso, maestoso, la sua maschera potrebbe nascondere un’anima complessa, a metà tra luce e ombra.