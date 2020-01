Il Cantante Mascherato: Pavone è Emanuela Aureli che si smaschera e fa una battuta

Emanuela Aureli è stata la terza eliminata da Il Cantante Mascherato dopo Orietta Berti ed Arisa che hanno vestito rispettivamente i panni dell’Unicorno e del Barboncino.

Con il Pavone fuori gioco rimangono ancora in gara il Coniglio, l’Angelo, il Leone, il Mastino ed il Mostro (quest’ultimi due in ballottaggio).

Con l’eliminazione di Emanuela Aureli è stata eliminata l’ultima donna rimasta in gara. Sotto le altre maschere, infatti, dovrebbero esserci Teo Mammucari, Valerio Scanu, Albano, Alessandro Greco e Fausto Leali.

“Ho indossato in questi anni tante maschere” – ha confessato l’Aureli appena tolta la maschera del Pavone – “Ma la maschera più bella me l’hai fatta indossare tu [si riferisci a Milly Carlucci, ndr] ma poi non era difficile riconoscermi, il naso del Pavone era uguale al mio!“