Il Cantante Mascherato: svelato a quanto ammonta la penale per i vip che si fanno sgamare

Gli otto vip che sono stati arruolati da Milly Carlucci per partecipare ad Il Cantante Mascherato hanno firmato un severo contratto di riservatezza che li obbliga a mantenere segreta la loro partecipazione allo show.

La pena sono 100 mila euro, mica briciole.

A svelare questo curioso aneddoto è stata Orietta Berti, prima eliminata, al settimanale Spy.

“Noi concorrenti siamo travestiti anche quando facciamo le prove o ci spostiamo da una stanza all’altra. Nessuno poteva vederci e nessuno poteva scoprirci, anche perché il contratto prevede una penale da 100 mila euro per chi spiffera qualcosa. Con i miei manager dei concerti e delle pubblicità ho dovuto inventare un sacco di bugie. Loro mi chiedecano perché andassi sempre a Roma in questo periodo e io mi sono inventata che stavo lavorando al cofanetto per i 55 anni di carriera. Non sa che fatica”.

E ancora:

“Ci dovevamo travestire per entrare e uscire agli studi della Rai, per non farci vedere e dovevamo farlo sempre con un accompagnatore dello show. E prima di rientrare in hotel ci si doveva cambiare dentro ad una macchina con i vetri neri in un parcheggio”.