Il Cantante Mascherato: Selvaggia Lucarelli e Salvo Sottile depistano gli indizi

Chi si nasconde dietro le maschere de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci?

Se dietro quella dell’Unicorno c’era Orietta Berti e dietro quella del Barboncino la bravissima Arisa, sotto le altre il mistero si infittisce.

Il Cantante Mascherato, il depistaggio dei vip

A depistare – oltre ai giudici che palesemente sparano nomi a casaccio (o suggeriti dagli autori) – c’hanno pensato anche alcune celebrità che col programma non c’entrano niente: la prima è stata Selvaggia Lucarelli che su Twitter ha scritto che dietro la maschera del Leone non può esserci Adriano Pappalardo (altrimenti suo figlio lo riconoscerebbe), mentre il secondo è stato Salvo Sottile che ha pubblicato su Instagram una foto di un coniglio.

Il nome di Salvo Sottile è stato indicato come vip sotto la maschera del Coniglio da Patty Pravo ed il giorno dopo il conduttore ha pubblicato sui suoi social quell’immagine con tanto di citazione di Alice nel Paese delle Meraviglie.

Che abbia in qualche modo confermato la sua presenza nel cast de Il Cantante Mascherato o è stato un semplice caso?

Nel dubbio le indiscrezioni vogliono Teo Mammucari (o Sergio Assisi) sotto la maschera del Coniglio, mentre Albano (o Adriano Pappalardo o Max Giusti) sotto quella del Leone.

Il Cantante Mascherato, Angelo è Valerio Scanu?

A loro si aggiunge il depistaggio di Valerio Scanu che – indicato come protagonista della maschera dell’Angelo – poco prima dell’inizio della prima puntata (in risposta ad un fan su Instagram), ha ammesso che non avrebbe guardato il programma.