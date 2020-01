Il Cantante Mascherato: nominano Signorini e la reazione di Milly Carlucci è in stile Barbara d’Urso

Qualcuno sta giocando con la salute di Milly Carlucci e sto parlando di Ilenia Pastorelli. L’attrice la scorsa settimana ha nominato più volte Pupo e secondo Jonathan Kashanian si sarebbe creata una situazione di imbarazzo in studio. Ieri sera Ilenia c’è ricascata e nel cercare di indovinare l’identità dell’angelo ha detto: “Secondo me è Alfonso Signorini“.

Milly Carlucci è rimasta impassibile e pochi secondi dopo ha reagito come una perfetta Barbara d’Urso: “Non è arrivato il nome, non è arrivato l’audio, non ho capito“.



Francesco Facchinetti si è messo a ridere e ha detto: “Meglio così, meglio così davvero“.

Un consiglio per Ilenia: vuoi davvero spararla grossa? La prossima settimana nomina…



Lo scherzo di Ilenia Pastorelli e la reazione di Milly Carlucci: il video.

Visualizza questo post su Instagram Milly ha rischiato il collasso 😂 #ilcantantemascherato #gfvip Un post condiviso da BitchyF.it (@bitchyf.it) in data: 17 Gen 2020 alle ore 6:49 PST

“Per me è Alfonso Signorini” GENIA! 💣💣💣 #IlCantanteMascherato — Gigi Gx (@GigiGx) January 17, 2020

“Posso dire Alfonso Signorini?”

“NON HO CAPITO IL NOME” Ilenia sei un angelo sceso in terra, tutto quello che vuoi, ma sei appena fuori dai protetti di Milly. #IlCantanteMascherato — DIF (@GiooDif) January 17, 2020

-Per me è Alfonso Signorini

-NON È ARRIVATO L’AUDIO

✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️#IlCantanteMascherato — ilaria_c (@itsilaria_c) January 17, 2020

Ilenia:”PER ME È ALFONSO SIGNORINI”

Milly Carlucci: “ cosa, non ho capitooo”

🚀🚀🚀🚀🚀 #IlCantanteMascherato #GFVIP — Davide Moschetti (@DavideMoschetti) January 17, 2020