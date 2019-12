Il Cantante Mascherato, da Valerio Scanu a Bianca Guaccero: chi potrebbe nascondersi sotto le maschere e perché

Chi saranno gli otto vip che parteciperanno alla prima edizione de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci? A svelare qualche indizio è stata proprio la conduttrice spiegando le varie maschere durante lo speciale della trasmissione andato in onda ieri, durante il pranzo di Santo Stefano.

“Proprio come accade all’estero ognuno ha fatto la propria scelta o perché si riconosce nella maschera, o perché è l’opposto e vuole essere in quel modo almeno per una volta nella vita”.

Milly Carlucci ha svelato anche altri importanti indizi sulle carriere delle celebrità:

“Complessivamente le 8 maschere vantano 46 partecipazioni a Sanremo (di cui 5 vittorie) 250 milioni di dischi, 70 programmi condotti, 25 film interpretati, concerti in oltre 30 paesi, 88 album pubblicati e tantissime ore di televisione”.

Insomma, considerando l’alta quantità di partecipazioni sanremesi e l’enorme numero di album pubblicati non è da escludere che la maggior parte delle maschere faccia il cantante nella vita reale. Così come non è da escludere che alcuni di loro siano conduttori affermati (70 programmi non son certo briciole) ed attori.

Chi si nasconde sotto le maschere de Il Cantante Mascherato?

Capire chi si possa nascondere sotto le maschere è difficilissimo, ma essendo uno show in diretta possiamo già escludere tutti i vip che a gennaio hanno altri tipi di impegni professionali, come tutti i volti Mediaset. Occhi puntati, invece, su celebrità Rai e persone che bazzicano (o hanno bazzicato) Ballando con le Stelle della stessa Milly Carlucci.

Il Barboncino, ad esempio, descritto come “socievole, colorato, brioso” come il personaggio che lo interpreta potrebbe essere Bianca Guaccero, conduttrice di Detto Fatto nonché bravissima cantante.

Occhi puntati anche su volti storici di Sanremo, da Fiordaliso ad Ivana Spagna, passando per Valerio Scanu fino a Marco Carta che ha rifiutato il Grande Fratello Vip in onda proprio nello stesso periodo de Il Cantante Mascherato.

Insomma, largo alla fantasia: chi potrebbero essere gli otto concorrenti?