The Masked Singer / Il Cantante Mascherato: Milly Carlucci svela alcune curiosità

The Masked Singer (che nel nostro paese potrebbe prendere il nome italianizzato Il Cantante Mascherato) è un format di cui vi parlai lo scorso febbraio e mai e poi mai mi sarei aspettato che la Rai acquistasse i diritti.

Per fortuna lo ha fatto e come annunciato durante i palinsesti lo show andrà in onda a gennaio condotto da Milly Carlucci. Come specificato da BubinoBlog, Il Cantante Mascherato andrà in onda il venerdì sera per quattro puntate ed inizierà al termine dello show di Mara Venier, La Porta dei Sogni, prevista per tre puntate da metà dicembre a inizio gennaio. Calendario alla mano il programma di Milly Carlucci sarà trasmesso venerdì 10, venerdì 17, venerdì 24 e venerdì 31 gennaio.

Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, Milly Carlucci (che in primavera tornerà anche con la nuova edizione di Ballando con le Stelle) ha fatto il punto della situazione.

“Quando ho visto per la prima volta una puntata su Fox sono saltata dalla sedia. Mi sono agitata, ho detto: “Guarda che roba!”. Ho seguito le altre puntate e ho notato una crescita esponenziale. Vi stupirà. Anche soltanto la scelta dello studio… serve un luogo che non sia alla portata di curiosi e paparazzi. Non è facile”.

Da regolamento solo sette persone in tutta la produzione possono conoscere l’identità dei vip in gara anche se all’epoca dei social sarà dura evitare l’effetto spoiler. Saranno bravi i concorrenti mascherati a non far capire dove sono in quelle quattro settimane di gennaio?