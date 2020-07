Il cast di Glee sulla riva del lago Piru per salutare Naya Rivera

Non solo la famiglia di Naya Rivera, ma oggi al lago Piru sono arrivati anche gli ex colleghi di Glee. Quasi tutto il cast al completo si è radunato sulle rive del lago per salutare la loro amica.

Per i ragazzi del telefilm di Ryan Murphy oggi è un giorno molto particolare, perché oltre ad aver appreso la notizia del ritrovamento del corpo di Naya, è anche il settimo anniversario dalla scomparsa di Cory Monteith.

Un’immagine potente, ammetto che mi sono venuti i brividi guardandola.



glee cast on news them all together at the lake piru for some prayers for naya my heart hurts💔 RIP Naya Rivera ❤️ #RIPNayaRivera #ripnaya #NayaRivera #nayariveraupdates #Naya pic.twitter.com/HF1GcVZyeG

— D҉E҉A҉N҉©️ (@DEANJC02) July 13, 2020