Il Collegio 1982: ecco di chi è la voce narrante maschile al posto di Giancarlo Magalli

Il Collegio quest’anno ha fatto un salto temporale di vent’anni e se durante le prime tre edizioni (ambientate rispettivamente nel 1960, 1961 e 1968) c’era la voce di Giancarlo Magalli a raccontarle, ora che è ambientato nel 1982 è stata chiamata alla corte Simona Ventura (…ma non solo).

Un cambio casacca costretto ed applaudito da Magalli che – in diretta da I Fatti Vostri – fece i complimenti a Simona Ventura:

“Simona Ventura è brava, simpatica ed è un’amica. Sono felice che sia lei a fare la voce fuori campo nella prossima edizione de Il Collegio. Il narratore è un testimone dei fatti che vengono raccontati, uno che oltre a narrarli li ha anche vissuti. Le prime tre edizioni sono state ambientate negli anni ‘60/’70 ed i fatti che ho commentato (il dopoguerra, il boom economico, la contestazione, ecc,) li avevo tutti vissuti stando sui banchi di scuola. Ora la quarta edizione sarà ambientata negli anni ‘80, periodo in cui io e la scuola eravamo ormai distanti, mentre Simona era ancora fresca di studi. Quindi sono certo che lo farà benissimo, aggiungendoci la sua verve e la sua allegria. Per me resterà una esperienza molto positiva e molto divertente: un tassello particolarissimo della mia carriera. Grazie a quelli che avevano apprezzato il mio lavoro ed un grande in bocca al lupo a Simona”.