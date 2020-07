Il Collegio 5: ecco il video che mostra l’ingresso della nuova classe

Il Collegio 5, come già scritto in un articolo di ieri, è già ufficialmente iniziato e le riprese (quest’anno ambientate presso il Convitto Regina Margherita di Anagni in provincia di Frosinone) termineranno il prossimo 14 agosto, con la festa conclusiva dopo gli esami di stato.

La prima foto del cast immortalato (insieme ai genitori) fuori dai cancelli del Convitto è stato il portale Tg24.info, che ha anche specificato che gli studenti quest’anno studieranno calligrafia, economia domestica, ballo e canto corale.

Il cast è tutt’ora top secret, ma presumibilmente tutti gli alunni, i genitori e lo staff degli insegnanti e degli inservienti, hanno affrontato un periodo di quarantena per poter girare in piena sicurezza la stagione.

Il Collegio, cos’è il Convitto Regina Margherita di Anagni