Il Collegio: Adriano Occulto stravolge il fisico in 40 giorni – le foto prima e dopo

Adriano Occulto della prima stagione de Il Collegio ha rivoluzionato il suo stile di vita ed in poco più di un mese ha stravolto il suo fisico grazie all’aiuto costante di un personal trainer e di una nutrizionista

Ad annunciare il cambiamento è stato proprio Adriano su Instagram:

“~ 𝟒𝟎 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢 ‼️~ • La prima foto sono io il 22 ottobre nonostante io mi allenassi da tempo e la seconda sono sempre io l’ 1 dicembre…

Parto col dirvi che non è stato affatto semplice ma come mi ha insegnato il mio p.t se vuoi avere un fisico che pochi hanno devi fare cose che pochi fanno!

QUESTO VALE PER OGNI AMBITO NON SOLO PER LA PALESTRA.

Non voglio assolutamente fare il “FISICATO SENZA CERVELLO” questo percorso mi ha fatto imparare ancora di più il SACRIFICO di quanto io già lo conosca, fate sport, o qualsiasi attività fisica. (Corpo sano mente sana) Per 40 giorni come avete potuto vedere dalle mie stories ho dovuto rivoluzionare completamente stile di vita!

Non vorrei stressarvi troppo, sono solo contento di questa 1ª PREPARAZIONE, ho iniziato da poco la 2ª, penso che la foto parli da se non c’è bisogno di aggiungere altro…

Potete farcela tutti💪🏻 ovviamente un grazie speciale va al mio preparatore e alla dott.ssa biologa della nutrizione.

Dovete essere soldati, facciamolo adesso che siamo giovani a 40 anni sarà un altra cosa”.