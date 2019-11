Il Collegio: ex alunno parla di alcool e amori sotto le coperte, un altro risponde e sbotta: “Schifoso, lo fai per le views!”

William Carrozzo della scorsa edizione de Il Collegio questa settimana ha realizzato un video su YouTube dove – in collaborazione con Denis Dosio – dichiara che ci sarebbero alcune leggende metropolitane che vedrebbero protagonisti alcuni suoi ex compagni di classe fra alcool nascosto e avventure sotto le coperte.

William non ha fatto nomi, ma tutte le attenzioni sono ricadute sul bad boy della scorsa edizione, Luca Cobelli, che è stato così additato come quello che avrebbe fatto cose proibite.

Ovviamente Luca, che qualche settimana fa è stato pure ospite a TvTalk, ha negato dando a William dello schifoso.

“Dentro Il Collegio non è mai stato portato alcool e non sono mai stati fatti atti sessuali, avevamo 15 telecamere fisse in camera, 2 telecamere a 360°, cameraman che fino alle 23 riprendevano. Ci lasciavano con le ragazze fino alle 23, in bagno non si poteva andare con loro. Se lo si faceva, tempo tre secondi e già lo sapevano. Purtroppo quando la gente è malata di numeri succede ciò. Ho ricevuto 1000 messaggi dove mi dicevano che io avevo portato l’alcool, o che io e Alice avevamo fatto atti sessuali. Cazz*te che mi sembrano surreali, per delle visual in più si è disposti pure a perdere la madre. Fate schifo e siete delle persone schifose. Non vi meritate neanche l’importanza che vi sto dando con questo messaggio, ma la gente deve sapere a cosa si è disposti a fare per un minimo di hype. I valori sono altri, ragazzi, la vita vera non è quella che vedete su YouTube. Sono veramente curioso di vedervi fra 10 anni, chissà che fine farete”.