Il Collegio: Arianna Triassi cambia look e risponde alle critiche dei fan

Arianna Triassi a settembre del 2017 ha partecipato alla seconda edizione de Il Collegio e molti se la ricordano tutt’ora per il suo pessimo percorso scolastico: sospesa la prima settimana, punita la seconda settimana, ultima della classe la terza settimana ed infine cacciata dalla scuola la quarta settimana per aver offeso la sorvegliante.

Un tipetto, insomma.

Il carattere fumantino della Triassi è il medesimo anche a distanza di due anni dato che – dopo essere stata criticata dai suoi follower per un taglio di capelli – ha sclerato su TikTok inveendo contro i criticoni.

“Ho fatto Il Collegio dieci anni fa e la gente ancora mi scrive: “Tu i capelli non te li volevi tagliare, però te li sei tagliati”. Cristo, ma potrò decidere che cosa fare in quattro anni, quattro! Siete ancora a dire “eh, perché ti sei tagliata i capelli”. Cioè, sono diventata maggiorenne, posso decidere che caz*o fare? Non avrò la patente, non fumerò, non berrò, non sono una santa, ma almeno una tagliata di capelli me la posso fare?”.