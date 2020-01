Il Collegio, spuntano online altre chat “particolari” fra Claudia Dorelfi e Roberta Zacchero

A distanza di una settimana dalla furiosa lite fra Claudia Dorelfi e Roberta Zacchero de Il Collegio, un lettore mi ha segnalato altre parti di chat che mi erano sfuggite, risalenti proprio a quella famosa discussione.

Il continuo della litigata – che potete leggere negli screen che vi allego qua sotto – sono stati pubblicati su Instagram Stories dalla stessa Dorelfi e su Twitter li stanno commentando davvero tutti.

“Non azzardarti mai più a dire che sarò la tua brutta copia e che sarò nella tua ombra perché te non sei nessuno, sei davvero ridicola”, ha sbottato Claudia Dorelfi, “Infatti vedo che ogni cosa che fai la prendi da me, ma non lo sto notando solo io quindi per me è solo pubblicità” ha risposto Roberta Zacchero.

La discussione ha poi preso una brutta piega e Claudia ha prima tirato in ballo l’ex di Roberta (Samuel Fazzini) e successivamente ha parlato del suo ragazzo (George Ciupilan).

“Intanto vicino a George ci sono sempre stata io fin dal primo momento, mentre te dopo esserti s***a Samu sei andata da George. Tienitelo il suo c***o anche stretto! Poi dei tuoi 100.000 followers in più che hai non me ne frega un c***o intanto a One Shoot io ho fatto il tuo nome, io ti ho fatto entrare in agenzia. Te stai sotto il c***o di George che a fare quello sei bravissima”.

La risposta di Roberta non è tardata ad arrivare, ovviamente.

“Ma chi ha nominato i followers, ma lo vedi che non sai mantenere una conversazione? Questa è la dimostrazione che se George sta con me e non con te con cui era tanto legato, un motivo c’è. Eccome se ci sto sotto al c***o di George”.

Le due ora non sono più amiche.