Il Collegio: Chiara Adamuccio ricoverata in neurochirurgia per un intervento delicato – resterà un mese in ospedale

Chiara Adamuccio de Il Collegio in queste ore si trova ricoverata in ospedale dove starà per circa un mesetto. La ragazza attualmente si trova nel reparto di neurochirurgia e domani subirà un intervento “molto delicato”, anche se non sappiamo bene cosa.

Durante la sua presentazione ai microfoni di FanPage, la Adamuccio aveva parlato di un passato in ospedale, senza però specificare la situazione.

“Mi chiamo Chiara Adamuccio, ho 17 anni, sono nata a Poggiardo e abito a Scorrano in provincia di Lecce. Sono una ragazza abbastanza testarda, se una cosa non mi va di farla non la faccio neanche sotto tortura. Cerco sempre di non mostrare le mie debolezze, però se ho momenti di stress elevato non riesco a non farlo notare. In passato ho avuto momenti non particolarmente felici, come la mia esperienza in ospedale per un problema molto serio che fortunatamente ho superato. Molti sono stati anche i momenti felici tra cui uno di questo è stato conoscere Andrea. Il mio sogno più grande è quello di diventare attrice di grandi film cinematografici e sono sicura di realizzarlo. Una delle tante cose che mi piace fare nel tempo libero è scrivere poesie, essere profonda è una delle mie qualità più forti”.