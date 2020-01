Il Collegio, Claudia Dorelfi contro Roberta Zacchero? – lo sfogo: “Brutta bocch**a, falsa di me**a”

Qualche giorno fa Roberta Zacchero de Il Collegio ha duramente litigato via Instagram con Claudia Dorelfi accusandola di essere la sua brutta copia.

Un paio di giorni dopo Claudia Dorelfi ha registrato una video intervista con gli youtuber Jody Cecchetto, Anthony iPant’s e Red Nose. In questa occasione a Claudia è stato chiesto di commentare i suoi colleghi de Il Collegio senza però fare i loro nomi. Quando le è stata mostrata la foto di una ragazza, la Dorelfi ha letteralmente sbroccato:

“Sono delusa, tanto tanto delusa. Non me l’aspettavo, ma per niente. Non dico altro perché poi si capisce, ma è falsa come persona” – a questo punto Claudia Dorelfi prende un secchio e ci sputa dentro, poi inveisce contro la telecamera rivolgendosi in prima persona proprio alla diretta interessata – “Sei una falsa di mer*a, brutta boc**inara, stron*a. Brava con le parole, però con i fatti… prima deve cagarli, poi ne riparliamo. Però penso che sia stitica, perché di fatti non ne vedo”.