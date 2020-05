Il Collegio, ex protagonista fa coming out: “Sono bisessuale”

Protagonista indiscussa dell’ultima stagione de Il Collegio, Roberta Zacchero ha fatto coming out durante una diretta su Instagram con un amico.

Durante la live – poco prima di giocare a ‘Bombi o Passi‘ (il gioco che ha indignato Sofia Viscardi contro Rocco Siffredi) – Roberta Zacchero ha specificato di essere bisessuale e di provare attrazione per entrambi i sessi.

“Sono bisessuale quindi rispondo sia per i ragazzi che per le ragazze. Ho una mentalità molto aperta”

Ecco il video:

Questa è la prima volta che Roberta Zacchero parla apertamente del suo orientamento sessuale, anche se mesi fa su Instagram – in occasione di una sessione di domande e risposte con i propri fan – ha aiutato una sua follower lesbica ad accettarsi.

“Ho capito di essere lesbica ma non riesco ad accettarlo perché so che gli altri non lo accetterebbero“, le ha confessato una fan, a cui Roberta de Il Collegio ha immediatamente risposto: “In realtà non penso che l’accettazione degli altri debba influire sull’accettazione personale. Tu puoi benissimo accettarti e se gli altri non ti accettano cambia amici e fregatene, perché è assolutamente una cosa normale secondo me“.

Un bellissimo esempio di giovane influencer-