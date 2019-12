Il Collegio: Cora e Marilù incontrano a sorpresa il professor Maggi (…ma non finisce come sarebbe dovuta finire)

Le gemelle Cora e Marilù Fazzini de Il Collegio la scorsa settimana sono state ospiti a Vieni da Me di Caterina Balivo dove hanno incontrato (a sorpresa!) il professor Maggi con cui entrambe hanno avuto un rapporto burrascoso.

“Finché una persona non lo vive non può capire, a me ‘stai zitta’ non me lo dice, mi doveva dire ‘stai in silenzio’, non ‘stai zitta’ quella è un’altra cosa. Ero molto infastidita, ma è ovvio che in un reality non puoi dare quello che sei, è vero che è tutto vero, ma è diverso, era il 1968 e le regole erano diverse. […] Quel gestaccio al professor Maggi? Non è quello che avrei fatto, non mi ci rivedo tanto, nella vita reale non lo faccio. Ad un professore nella mia realtà non lo farei male, ho 9 in condotta”.