Il Collegio: la fake news su Claudia Dorelfi inasprisce i rapporti con Roberta Zacchero

Claudia Dorelfi e Roberta Zacchero de Il Collegio non sono mai andate d’accordo e la chat al vetriolo (qua per leggerla tutta) fra le due ne è una conferma. Ad inasprire il rapporto fra le due c’ha però pensato anche una fake news che ha iniziato a girare su TikTok da un profilo (fake) associato a Claudia Dorelfi.

Secondo quanto ricostruito da Webboh.it, infatti, l’ex collegiale sarebbe stata vittima della sua prima fake news che si è estesa a macchia d’olio su TikTok, dove qualcuno si è divertito a creare un falso profilo con il nome di Claudia, in cui veniva annunciata la sua gravidanza. Una gravidanza frutto di una notte di passione avvenuta con George Ciupilan, fidanzato di Roberta Zacchero.

Ovviamente la notizia è completamente infondata e la stessa Claudia de Il Collegio ha deciso di smentirla con un video su Instagram:

“Ho i direct intasati di persone che mi chiedono se sono veramente incinta. Basta, non è assolutamente vero. E’ ovvio che non lo sono. Se andate a vedere TikTok di cavolate come queste ce ne sono a bizzeffe, quindi ora basta: non sono incita. Quello è un profilo ovviamente fake”.