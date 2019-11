Il Collegio: Gabriele Montuori reagisce in maniera ironica all’espulsione di Claudia Dorelfi

Claudia Dorelfi durante la quinta puntata de Il Collegio è stata cacciata dai suoi stessi compagni che – a maggioranza – hanno deciso di farla tornare a casa. La quattordicenne di Roma nel corso delle cinque puntate ha rischiato la squalifica ben sei volte – tutte graziate dal Preside per amore di trash – ma alla fine l’ultima goccia ha fatto traboccare il vaso e così se n’è andata.



Gabriele Montuori (che tempo fa aveva già sparato a zero contro alcuni ex collegiali), ha così commentato su Twitter (dove ha come descrizione del profilo la seguente didascalia “Apatico ma non sui social, amante del trash“).

Il tweet è stato condiviso da migliaia di persone e Gabriele ha replicato:

IL TWEET PRECEDENTE NON DOVEVA FARE COSÌ SCALPORE ORA CLAUDIA LO SCOPRIRÀ pic.twitter.com/w5pJIWt2t1 — Gabriele Montuori (@GabrieleMontuo1) November 19, 2019

Uno dei migliori insieme a Mario, Maggy e Vilma.

Se fossi stato lì in quella occasione avrei strappato il quaderno della brondin in cinquanta pezzettini congruenti tra loro 😉#IlCollegio #Rai2 — Gabriele Montuori (@GabrieleMontuo1) November 19, 2019