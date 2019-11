Il Collegio: Gabriele Montouri candida sé stesso, Mario Tricca e Maggy Gioia per un nuovo reality

Gabriele Montuori de Il Collegio insieme a Mario Tricca, Maggy Gioia e Vilma D’Addario sono stati gli unici con un minimo di sale in zucca ad entrare nella classe del 1982 ed il casertano – proprio sul suo profilo Twitter – ha ironizzato una seconda esperienza televisiva con i suoi amici Mario e Maggy.

Secondo gli obbiettivi prefissati Gabriele – che vive per il trash – potrebbe partecipare al Grande Fratello Vip, a L’Isola dei Famosi ed a Uomini e Donne.

Ovviamente nel 2024, dato che il signorino è ancora un quattordicenne.

Obbiettivi per il futuro:

1)MARIO TRICCA, ME MEDESIMO E MAGGY GIOIA AL GF RIGOROSAMENTE *VIP*

2)MARIO TRICCA, ME MEDESIMO E MAGGY GIOIA ALL’ISOLA DEI FAMOSI VIP.

3)MARIO TRICCA, ME E MAGGY GIOIA A UOMINI E DONNE fa ridere ma fa anche riflettere.#IlCollegio — Gabriele Montuori (@GabrieleMontuo1) November 26, 2019

Al momento né Tricca né Gioia hanno risposto a Montuori, ma nello scherzare Gabriele ha detto una sacrosanta verità: i reality show “classici” devono attingere da Il Collegio non appena gli ex alunni compiono 18 anni. Il primo ad averlo fatto è stato Pechino Express che ha chiamato per l’edizione 2020 la coppia delle collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni.