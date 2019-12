Il Collegio, Gabriele pubblica le chat private con i suoi ex compagni: “Si sono montati la testa”

Gabriele Montuori de Il Collegio è tornato a scagliarsi contro i suoi ex compagni di classe accusandoli di essersi montati la testa.

L’affronto è stato supportato da alcuni screen di WhatsApp, dove Gabriele viene appoggiato da Vilma D’Addario, Francesco Cardamone e Mario Tricca (che ha chiamato Gabriele “Queen Gab“), rinominato dallo stesso Montuori “Mario Tricca My Love“.

Io così davanti a “Queen Gab” e “Mario Tricca My Love”.



Già lo scorso mese Gabriele Montuori si era scagliato contro alcuni suoi ex compagni di classe.

“Perché non mi seguono su Instagram? Non lo so e sinceramente non mi interessa neanche saperlo, so solo che queste persone sono abbastanza ridicole, imbarazzanti ed incoerenti dal momento in cui al Collegio si parlava di aiuto reciproco fra di noi sui social, vedo che questo non è accaduto ma non mi interessa: io vado per la mia strada, loro vanno per la loro. Hanno partecipato al Collegio solo per avere un po’ di follower in più sui social e sinceramente non mi va di essere seguito da persone ridicole, imbarazzante ed incoerenti e va bene così”.