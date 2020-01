Il Collegio: George e Roberta rispondono alle domande dei fan e svelano dettagli sulla loro relazione

George Ciupilan e Roberta Zacchero sono ad oggi l’unica coppia de Il Collegio nata al termine delle registrazioni. I due poche ore fa hanno risposto su Instagram ad una serie di domande poste dai fan, svelando alcuni dettagli sulla loro relazione.

Dopo aver confermato di non convivere (e ci mancherebbe altro, hanno 17 anni!), hanno ammesso di non avere una data per l’anniversario, dato che si sono fidanzati spontaneamente senza chiederselo.

“Non si è dichiarato, l’abbiamo capito e basta.. Però il primo bacio è avvenuto a casa sua a Savona. Fra i due sono molto più gelosa io”

Roberta aveva parlato di George anche qualche settimana fa su YouTube:

“Ci ha provato lui, io sono andata giù da lui a Savona, ma non da sola, con un’altra persona. Di mia spontanea volontà io e George non ci saremmo mai visti extra-Collegio perché non avevamo legato molto, ma sono scesa con quest’altra persona… Ho capito di provare qualcosa per lui quando me ne sono andata perché da lì abbiamo iniziato a scriverci tutti i giorni e tutti i giorni facevamo videochiamate. Dopo due settimane di videochiamate, un giorno che è mancata, ho pensato ‘ed ora?’. Ho pensato ‘Cavoli, ho voglia di stare in videochiamata con lui’, era la nostra routine stare quelle due ore la sera a raccontarci…”.

La loro storia continuerà?