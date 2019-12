Il Collegio, cacciata di casa perché lesbica: Mariana svela dove dorme e l’aiuto di Gay Center

Mariana Aresta de Il Collegio è stata cacciata di casa dal padre perché lesbica, seppur – come dichiarato dalla stessa ragazza – era a conoscenza del suo orientamento sessuale da ben tre anni.

Il problema sarebbe infatti, secondo quanto raccontato da Mariana, la pubblicazione della propria storia d’amore sui social, vista dal padre come un’ostentazione dell’omosessualità, quindi un affronto alla famiglia.

Mariana è stata quindi cacciata di casa e sua madre ha deciso di seguirla trovando entrambe un appoggio dove dormire.

Fabrizio Marrazzo, portavoce di Gay Center, ha così commentato la storia di Mariana:

“Mariana Aresta, la 16enne di Bitritto, in provincia di Bari, protagonista de Il collegio 4, si è lasciata andare ad un lungo e durissimo sfogo sui social dopo essere stata vittima di omofobia in famiglia. La ragazza ha fatto il seguente post: “Io e la mia ragazza siamo totalmente gli opposti. Io tutta rosa, lei total black“. Una foto che non è piaciuta ad alcuni componenti della famiglia ed in particolare al padre che la hanno cacciata di casa – dichiara Fabrizio Marrazzo portavoce Gay Center – quanto capitato è inaccettabile ed abbiamo offerto alla ragazza il nostro sostegno tramite il servizio di Gay Help Line 800713713, numero verde per le vittime di omofobia e transfobia. Purtroppo ogni anno ci sono oltre 400 casi di ragazzi cacciati di casa, dove per la maggior parte di questi non esiste alcun supporto da parte dello stato. Le istituzioni sono sorde, serve al più presto una legge contro l’omofobia che dia risposte serie per le vittime.”