Il Collegio cambia location e si sposta da Bergamo a Roma

Il Collegio tornerà con la quinta edizione anche nel 2020 e le riprese si terranno questa estate. La location però cambierà ed Il Collegio non sarà più ambientato nell’ormai celebre Convitto San Carlo di Celana, a Caprino Bergamasco, bensì a Roma.

Una scelta probabilmente dettata dall’emergenza sanitaria attualmente in corso, dato che la provincia di Bergamo è stata fra le città più colpite e sarebbe poco lungimirante spostare un’intera troupe di lavoro proveniente da tutta Italia proprio in Lombardia. La nuova location, come svelato da Il Secolo XIX, si svolgerà alle porte di Roma.

Il Collegio 2020, in che anno sarà ambientato?

La quinta edizione de Il Collegio si terrà regolarmente anche se non sappiamo ancora in che anno sarà ambientato. L’annuncio sul sito della trasmissione in merito ai casting è però indicativo, dato che starebbero cercando un professore o una professoressa di informatica, materia introdotta nelle scuole dagli anni Ottanta.

La quinta edizione quindi potrebbe essere ambientata proprio in quel decennio, probabilmente nel 1983, rappresentando dunque una sorta di continuità con la quarta stagione che è stata ambientata nel 1982 con la voce narrante di Simona Ventura.