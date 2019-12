Il Collegio: la metamorfosi fisica e di look di Vilma D’Addario

Il Collegio è finito ormai da un bel po’ e nel corso delle ultime settimane la quattordicenne Vilma D’Addario – smessi i panni della collegiale – ha sfoggiato sui social un nuovo look decisamente più curato ed alla moda, fra eye-liner, filtri e linguacce. Un cambiamento che non è piaciuto ad una parte dei suoi followers che hanno espresso il loro dissenso nel peggiore dei modi: offendendola e criticando il suo corpo.

Commenti pieni di ignoranza, frustrazione e bodyshaming a cui Vilma D’Addario aveva deciso di rispondere.

“Ti senti meglio dopo averlo detto?”, “Almeno io non ho bisogno di insultare gente che non conosco per passare il tempo”, “Se mi photoshoppo com’è che in diretta sono uguale alle foto?”.