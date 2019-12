Il Collegio: Maggy Gioia vede e rilancia il cringe di Roberta e George con il suo notiziario (VIDEO)

Se pensavate di aver visto tutto con il post d’amore scritto da Roberta Zacchero de Il Collegio nei confronti del suo fidanzato George Ciupilan vi sbagliavate di grosso, perché a distanza di 24 ore la loro collega Maggy Gioia ha visto e rilanciato con altro sano cringe.

Questa volta però non c’è nessuna storia d’amore in ballo (anche perché l’epilogo lo conosciamo tutti).

Maggy Gioia ha infatti deciso di improvvisarsi promulgatrice di cultura e quotidianamente realizza su Instagram dei brevi filmati fra il no sense ed il cringe in cui parla di fatti d’attualità. L’ultimo quello del consumo della plastica.

Maggy Gioia de Il Collegio, il video sulla plastica

“Ben ritornati da Maggy Gioia News. Oggi andremo a parlare di un Natale Plastic Free. I giorni di festa sono abbastanza critici soprattutto per il fatto del consumo della plastica. Pranzi, cene, regali, addobbi.. Tutto questo aumenta il consumo della plastica. Una media del 30% in più del consumo della plastica è dovuto agli imballaggi natalizi, ma anche al consumo di piatti di plastica e bicchierini. Quindi la Commissione ed il Parlamento Europeo hanno deciso di bandire in tutta Europa la plastica monouso come ad esempio le cannucce ed i bicchierini. Questo è tutto per oggi alla prossima”.

Io la amo, non c’è niente da fare.

Ecco il video: