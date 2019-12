Il Collegio: Mariana Aresta vittima di omofobia in famiglia si sfoga su Instagram

Mariana Aresta de Il Collegio è da circa sei mesi felicemente fidanzata con Enrica ed il loro amore continua tutt’ora nonostante il mese forzato di separazione dovuto alle registrazioni del reality di Rai Due. “Io e la mia ragazza siamo totalmente gli opposti” – ha scritto su Instagram Mariana pubblicando un tenero scatto con Enrica – “Io tutta rosa, lei total black“.

La pubblicazione della foto in questione ed anche alcune storie caricate su Instagram da Mariana (in cui si vede Enrica andare a trovarla all’ospedale), hanno però indispettito alcuni componenti della famiglia dell’ex volto de Il Collegio, che non avrebbero visto di buon occhio questa relazione dato che Enrica è una ragazza.



Stanca, delusa e probabilmente ferita dalla discriminazione ricevuta, Mariana Aresta ha condiviso su Instagram la foto di lei ed Enrica chiedendo se noi followers notassimo qualcosa di male nel loro amore. Nel sondaggio ovviamente il “no” ha stravinto e Mariana ha così risposto:

“Sono sicurissima che il 99% del sondaggio sarà di ‘no’ e questo perché obiettivamente non ci sta nulla di male. Mi è stato richiesto di eliminare questa foto da parte di un mio caro molto vicino. Da una questione di pura immagine siamo passati ad una questione personale con la mia ragazza che adesso non può nemmeno più venire a casa mia. Non vedo l’ora di avere una casa mia e non dover rivedere mai più molti componenti della mia famiglia che mi hanno trattata da inutile e oggetto di vergogna. Auguro a queste persone di star male vedendomi raggiungere i miei obiettivi e principalmente auguro a mio padre un giorno di rendersi contro che io sono sempre Mari, anche se sto con una persona che una vagina in mezzo alle gambe e non un pene”.

Mariana Aresta de Il Collegio non ha specificato quali sono i parenti omofobi, ma a giudicare dalle sue parole il padre sicuramente è fra questi, dato che ha addirittura impedito ad Enrica di entrare in casa loro.

Italia, 2020.