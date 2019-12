Il Collegio: Mariana Aresta ancora lontana dal padre a causa della sua omosessualità, il clima natalizio non è servito

Purtroppo non è vero che a Natale siamo tutti più buoni perché il padre di Mariana Aresta de Il Collegio – che l’ha cacciata di casa perché lesbica – non sembrerebbe essere stato inebriato dal clima natalizio, dato che nonostante sia il giorno di Vigilia non ha ancora riaccettato la figlia in casa.

A confessarlo è stata proprio Mariana su Instagram, parlando del primo Natale lontano dal tetto famigliare.

“Ammetto che oggi è stata una bella giornata, ma sono davvero tanto triste. Domani è la Vigilia, il primo Natale non passerò con la mia famiglia. Sono stra-abbattuta. Mi mancherà alzarmi la mattina di Natale e scartare i regali sotto l’albero”.

Come confessato da Mariana Aresta de Il Collegio qualche giorno fa, l’unico membro della famiglia ad esserle rimasto accanto è stata sua madre che ha trovato ora un nuovo appoggio dove vivere insieme a lei.

Il padre, infatti, sembrerebbe aver cacciato di casa sia la figlia che la moglie.

“Possono dei genitori abbandonare un figlio? – ha sbottato in lacrime l’ex collegiale – Mi hanno detto di nuovo che me ne devo andare di casa perché non sono normale. Non so più cosa fare, aiuto. Ogni volta che insultate i vostri genitori ricordatevi che io farei di tutto per avere una famiglia. Posso avere fama, autostima, tutto quello che volete, ma non ho mai avuto una famiglia”.

Vi ricordo che Mariana ha solo 16 anni.