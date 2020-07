Marika Ferrarelli prima e dopo Il Collegio: “Mi sono fatta qualche punturina”

Quando Marika Ferrarelli ha registrato le puntate della prima edizione de Il Collegio era l’estate del 2016 ed aveva 16 anni. Il suo comportamento ribelle (che le è costato pure una punizione) ed il suo accento napoletano hanno regalato alla Ferrarelli numerosissimi fan che la seguono tutt’ora a distanza di quattro anni.

Ora Marika ha 19 anni (20 fra un mese) ed è molto cambiata rispetto a quando ha varcato il cancello de Il Collegio.

Quando il portale Webboh.it ha pubblicato una foto recente di Marika Ferrarelli in molti l’hanno accusata di essersi rifatta e lei ha letteralmente sbroccato, confessando però di essere ricorsa a qualche aiutino: qualche punturina alle labbra, una cura per le occhiaie ed un paio di kg persi.

Ecco il suo sfogo:

“Una pagina di gossip e di news su Instagram ha fatto una sorta di post di me ora e di me prima del Collegio. Giustamente io molto curiosa mi sono andata a leggere tutti i commenti sotto, sia i commenti belli che quelli brutti, poiché mi incuriosiscono molto devo essere sincera. Fortunatamente non mi tocca niente di quello che c’è scritto li, o le persone parlano bene o le persone parlano male, l’importante è che parlano sinceramente.C’è da considerare che molte persone lì dentro sono represse, e quindi le comprendo. Non le giustifico, ma facessero quello che vogliono della loro vita”.

“Molti commenti affermano che io mi sono completamente rifatta dopo il Collegio, e questa cosa non è assolutamente vera, poiché ho fatto il Collegio quando avevo 16 anni. Io ad agosto faccio 20 anni: in 4 anni sono cresciuta, sapete il periodo della metamorfosi come gli animali? Succede anche ai ragazzi, penso che tutti abbiano affrontato un periodo in cui erano più bruttini e all’improvviso diventano carini esteticamente. Addirittura dire che mi sono rifatta il naso, rifatta gli occhi, mi sono rifatta anche il colore degli occhi secondo alcuni di voi, cose assurde ma vabbè”.

“Io mi faccio le maschere di trucco in faccia, perché poi se una persona è carina esteticamente si fa la maschera di trucco, perché se no non può essere carina, bisogna per forza trovare una giustificazione capito? Vabbè beati voi, comunque non mi sono rifatta niente. Ogni tanto faccio delle punturine alle labbra ma non le faccio da dicembre, e le ho fatte per tre volte quindi non esageriamo. Ho curato le occhiaie poiché avevo il nero sotto agli occhi per un problema di carnagione. Se avessi rifatto qualcosa ve ne avrei parlato tranquillamente. Gli occhi non me li sono rifatti ancora. Ah, sono dimagrita: quando uno dimagrisce cambia, il viso si fa più sottile, anche il corpo, si cresce! Prima non mi facevo vedere struccata per il nero sotto gli occhi e non ero in pace con me stessa, tutto qua”