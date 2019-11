Il Collegio: Mario Tricca gay? – la sua risposta

Questa sera su Rai Due andrà in onda l’ultima puntata della quarta edizione de Il Collegio, che è stata la più vista e la più commentata. Fra i protagonisti indiscussi c’è anche Mario Tricca, il quindicenne romano che ha l’ansia per il futuro ed un amore spassionato per il proprio pappagallino.

Intervistato dal settimanale Spy, Mario Tricca ha confessato che gli piacerebbe fare l’attore da grande.

“Al Collegio non ho mai recitato, ho solo detto quello che pensavo usando molto spesso l’autoironia perché fondamentalmente sono così. […] Da grande mi piacerebbe diventare un attore perché solo così potrò dare spazio alle varie sfaccettature del mio carattere”.

Qualche ora fa, invece, su Instagram – sotto una foto che lo ritrae con la compagna de Il Collegio, Maggy Gioia – ha risposto ad un follower che aveva parlato del suo orientamento sessuale. Al commento di Maggy “He is a true friend” in riferimento proprio a Mario Tricca, un utente ha replicato “He is a true gay” ottenendo l’immediata risposta del diretto interessato: “NO”.



Ecco il post incriminato: