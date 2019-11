Il Collegio: Mario Tricca e Martina Brondin oggi a quattro mesi dallo scontro

A Il Collegio la diciassettenne Martina Brondin non ha dato il meglio di sé mostrando un’aggressività spesso sopra le righe fra minacce di aggressioni e quaderni in brandelli. Nel mirino delle sue ire c’è spesso finito Mario Tricca a cui la Brondin ha più volte avvisato di volergli spaccare la faccia. Per fortuna non è mai arrivata a tanto anche se in un paio d’occasioni lo ha fatto piangere.

Dopo che Martina Brondin ha fatto piangere Mario Tricca #IlCollegio pic.twitter.com/c5GmBJhcZr — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) November 19, 2019

Il preside all’interno de Il Collegio ha cercato di farli rappacificare ma senza grossi risultati, ma a quanto pare al di fuori del reality show i due si sono chiariti ed hanno fatto pace, dato che ora sono grandi amici.

“Ragazzi noi abbiamo litigato a luglio sono passati tipo quattro mesi” – ha scritto Martina Brondin su Instagram – “Abbiamo avuto tempo per risolvere e ora siamo amici, però non mi sembra il caso di insultare nessuno dei due, perché voi non sapete poi cosa è successo se non per ciò che vedete dal programma o dalle storie. Voi potete avere un’impressione di noi ma non ci conoscete di persona quindi secondo me dovreste farvi un po’ i c***i vostri. PS: basta insultare Mario, solo io posso (ironia)”.

Mario Tricca ha condiviso la storia di Martina Brondin e sul proprio profilo ha scritto:

“Sto leggendo commenti di persone che non accettano il fatto che io e Martina siamo diventati amici… la vita è così un giorno vuoi uccidere una persona e quello dopo abbracciarla”.

Tutto è bene quel che finisce bene.

Il Collegio: Mario Tricca e Martina Brondin oggi