Il Collegio: Martina Brondin svela un segreto che riguarda le ragazze

Martina Brondin è una delle protagoniste de Il Collegio di quest’anno e su Instagram ha svelato come mai nelle scorse puntate molti telespettatori avevano notato del mascara sugli occhi di alcune collegiali, lei compresa.

Ma come mai claudia ha il mascara ? Non le è stato vietato? #IlCollegio — Olisia (@Olisiabin) November 12, 2019

Non capisco perché alcune ragazze indossino il mascara quando è vietato truccarsi #IlCollegio — Lisa (@pastelcoeur) November 12, 2019

#IlCollegio la mia domanda è: tutti con il mascara stavolta? 🤷🏼‍♀️ — 𝓪𝓷𝓷𝓪 🥀 𝐒𝐌 (@paterlini_anna) November 12, 2019

MA HANNO I MASCARA….

MARTINA HA IL MASCARA…

MA IO NON SO!!!!#ilcollegio — La Pripra🦄 (@La_Pripra) November 12, 2019

Come sappiamo, infatti, i trucchi sono assolutamente banditi ne Il Collegio e vengono sequestrati dalla governante il primo giorno. Molti telespettatori però – complice dei pianti a dirotto delle collegiali – si sono accorti che alcune ragazze avevano sulle ciglia del mascara. Come mai?

Nessun permesso, nessun premio, nessun truccatore, nessun furto: Martina Brondin e le altre collegiali – prima di consegnare tutti i trucchi alla governante – si sono caricate le ciglia di trucco passandosi più volte il mascara. Lo stesso trucco sarebbe stato poi in qualche modo “salvaguardato” dalle ragazze per farlo durare il più possibile. Immagino quindi che nessuna si sia mai lavata la faccia a piene mani pur di non struccarsi gli occhi.

Questa tecnica è stata usata da molte ma sicuramente non da Maggy Gioia.



Insomma, igiene zero, inventiva mille.

Un po’ come il metodo per eludere i microfoni per dire cose private.