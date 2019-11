Il Collegio: la professoressa Petolicchio svela com’è stato il suo provino

Il Collegio è ormai terminato (qua per recuperare la lista dei promossi e dei bocciati) e FanPage ha intervistato la professoressa Maria Rosa Petolicchio, che ha svelato alcuni aneddoti del suo provino.

Come molti sanno (ma non tutti), i professori de Il Collegio sono dei veri professori che si prestano a lavorare anche in tv. La Petolicchio, protagonista di questo articolo, è infatti professoressa di matematica e scienze all’Istituto Comprensivo Pontecagnano San Antonio, in provincia di Salerno. Sono circa 20 anni che fa la professoressa per le scuole statali (per scelta, dice).

“Il provino fu particolare. Io devo ammettere di aver barato un po’, perché tra le tante informazioni richieste c’erano le misure e siccome io avevo messo qualche chilo nel periodo precedente e sul foglio di compilazione scrissi taglie meno “generose”, nella convinzione che non avrebbe avuto importanza. L’altezza era vera, così come il numero di scarpe, la taglia non proprio. I nodi vennero al pettine per i costumi del programma, cosa che non mi aspettavo. Al provino simulammo una lezione su un argomento a piacere con due responsabili del programma, mi dissero di rapportarmi a loro come fossero degli alunni. Una delle due era terribile, una vera collegiale. Smanettava con il suo smartphone durante la lezione, mi faceva dispetti, interrompeva continuamente la lezione con il pretesto di andare ai servizi igienici. Glielo negai dicendole che voleva solo infastidirmi. Le dissi che senza la matematica lei quello smartphone tra le mani nemmeno lo avrebbe avuto. Quella fu la svolta. Mi dissero che poteva bastare. Nel viaggio di ritorno mia figlia mi diceva: “Mamma, io sono sicura che verrai presa perché tu sei un soggettone. Una così non se la lasciano perdere”. Dopo pochi giorni mi chiamarono dicendo che il mio provino era piaciuto in Magnolia e che sarebbe passato al vaglio della Rai. Eravamo in tre a concorrere per quel posto e io dissi che comunque sarebbe andata io avrei vinto una medaglia. Grande fu lo stupore nel ricevere la chiamata in cui mi annunciavano di essere stata scelta”

