Il Collegio 1982: la lista dei promossi e dei bocciati

La quarta edizione de Il Collegio si è ufficialmente conclusa e come sempre si sono tenuti i “temutissimi” esami di terza media che hanno eletto i due migliori della classe che sono stati Mario Tricca e Roberta Zacchero (per buona pace di Maggy Gioia).

Dei 22 collegiali ammessi quest’anno a Il Collegio, solo 13 hanno ottenuto il diploma: Benedettagea si è ritirata dopo un giorno, Alysia è stata espulsa la prima settimana per non aver superato l’esame di sbarramento, mentre Alex, Andrea e Claudia sono stati cacciati dalla scuola per problemi disciplinari. Chiara, infine, non è stata ammessa agli esami dopo aver sostenuto una pessima prova scritta. A loro si aggiungono i tre bocciati all’orale: Asia Busciantella, Francesco Cardamone e Martina Brondin.

Il Collegio, ecco chi sono i 13 che hanno ottenuto il diploma

Hanno ottenuto il diploma de Il Collegio: Gabriele Montuori, Maggy Gioia, Samuel Fazzini, Giulio Maggio, Vilma D’Addario, Mariana Aresta, Vincenzo Crispino, George Ciupilan, Nicolò Robbiano, Sara Piccione, Gianni Musella ed i due migliori già citati (ovvero Roberta Zacchero e Mario Tricca).

Ovviamente gli occhi sono già puntati alla quinta (non annunciata, ma sicuramente confermata) stagione.