Il Collegio: svelato quanto guadagnano i collegiali

Quanto guadagnano i ragazzi a partecipare a Il Collegio?

Chiunque partecipa ad un reality show, infatti, ha un compenso anche se il più delle volte è puramente indicativo come nel caso de Il Collegio, dove i ragazzi vengono pagati a settimana con una cifra davvero irrisoria.

Come raccontato dalla neo maggiorenne Beatrice Cossu (e ripreso da Webboh.it), i partecipanti de Il Collegio guadagnano 50€ a settimana a testa. Considerando che le registrazioni durano complessivamente quattro settimane, chi riesce ad arrivare al fatidico ultimo giorno di scuola si intasca 200€.

“Molti ci chiedono se ci hanno pagato o se l’abbiamo fatto per i soldi. A dire la verità ci hanno pagato 50 euro per ogni settimana che noi rimanevamo all’interno del Collegio. Alcuni di noi, quelli che hanno fatto tutto il percorso, sono rimasti 4 settimane, quindi fate 4 per 50, invece chi è uscito prima perché è stato eliminato o si è ritirato ha guadagnato di meno. Era una cifra indicativa. Noi, non essendo attori, non venivamo pagati, non avevo un compenso altro”.

Cifra che non migliora la vita, neanche a quattordici anni, ma che viene data presumibilmente come ‘rimborso spese’. Il vero guadagno dei partecipanti de Il Collegio è dopo la messa in onda fra sponsorizzazioni sui social, ulteriori partecipazioni televisive (come nel caso delle ex collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni che sono attualmente nel cast di Pechino Express), pubblicazioni di libri e ospitate varie. Al momento è indubbio che il volto de Il Collegio che ha maggiormente lavorato (e quindi guadagnato) dopo il reality show è Jenny De Nucci, bocciata all’esame di terza media de Il Collegio 1960 ma ora attrice provetta.