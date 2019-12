Il Collegio: Roberta Zacchero e George Ciupilan ci regalano del sano CRINGE su Instagram

Roberta Zacchero e George Ciupilan de Il Collegio con la loro storia d’amore hanno riscritto il concetto di CRINGE (in gergo ‘sentirsi in imbarazzo per qualcosa o qualcuno‘).

Qualche giorno fa alcune dichiarazioni della Zacchero e di Ciupilan avevano già fatto discutere, ma questa volta sono riusciti ad andati oltre con un post romantico scattato direttamente all’Old Wild West di Savona.

La foto pubblicata è molto dolce, ma ciò che ha scritto Roberta nella descrizione è cringe allo stato puro. Prima di proseguire con la lettura avverto: se sei una femminista corri immediatamente in farmacia a comprare un Maalox per i reflussi gastrici, perché lo stomaco potrebbe prenderti fuoco dal nervoso.

Fatto? Buona lettura.

“Io lo voglio testardo, che mi tiene testa fino alla fine, orgoglioso quanto basta. Lo voglio geloso da morire, ma di quella gelosia morbosa che lo manda fuori di se. Voglio che mi mandi a fancu*o per tutto il giorno e la sera se ne esce con qualcosa di dolce per rimediare. Voglio che mi stia col fiato sul collo, che accetti il mio caratteraccio, che ci scanniamo dalla mattina alla sera per poi far pace e magari trovarmi un messaggio con scritto: “sei una stron*a, ti odio, ma senza di te non ce la faccio”. Vorrei poterci scherzare tranquillamente. E voglio che mi ami da morire. Voglio te”.

Ciliegina sulla torta il commento di George:

“Noi contro tutti”.

MA TUTTI CHI?