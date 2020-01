Il Collegio, Roberta Zacchero contro Claudia Dorelfi: “Sarai sempre la mia brutta copia” – la catfight

Roberta Zacchero e Claudia Dorelfi sono due protagoniste dell’ultima edizione de Il Collegio e poco prima della serata di Capodanno se ne son dette di tutti i colori via Instagram. La causa? Secondo la Zacchero la Dorelfi la “copierebbe”. Look, foto, modi.. Di tutto. Secondo Roberta, Claudia sarebbe una sua copia anzi – come ha sottolineato – una “brutta copia”.

“Non so, vuoi copiare ancora qualcosa?” – ha chiesto provocatoriamente Roberta Zacchero – “Quel bellissimo piercing alla lingua e poi sto apposto” ha risposto ironicamente Claudia Dorelfi. Da qua la situazione è poi degenerata: “Oh almeno non parli per un po‘” / “Tranquilla la parola non mi mancherà mai, è un diritto se non sbaglio“. / “Lo vedo, sei brava solo a fare quello“.

La discussione è poi continuata con Claudia che ha rinfacciato Roberta di averle “spianato la strada” con un’agenzia che a quanto pare avrebbero usato proprio la Dorelfi per mettersi in contatto con la Zacchero.

“Tesoro metti gli occhiali perché la strada non la vedi molto bene vedo” – le ha rinfacciato Claudia – / “Almeno ne ho una!” – ha risposto Roberta, attirando ancor di più le antipatie della Dorelfi, che ha replicato: “O almeno per quanto mi riguarda la strada te l’ho messa io davanti cara“.

Quest’ultima frase è stata scritta dalla Dorelfi in modo sgrammaticato (l’ho / lo) e la Zacchero ha letteralmente sbroccato: “Porco *** per Natale ti regalo l’H. Fare un nome è avviare qualcuno? Mi avrebbero contattato con o senza di te, ma tu eri la via più facile. Ma continua a vivere nel mondo delle fate e soprattutto nella mia ombra, ma ricorda che sarai la brutta copia“.

Il Collegio, la lite fra Claudia e Roberta: gli screen