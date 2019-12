Il Collegio: Roberta Zacchero svela qualche curiosità sulla trasmissione e su George Ciupilan

Roberta Zacchero de Il Collegio qualche giorno fa ha realizzato un video su YouTube in collaborazione con Eleonora Olivieri. Le due hanno risposto ad una serie di domande e molte, ovviamente, vertevano su George Ciupilan.

“Sono piena di domande su George, da quando ho annunciato la storia tutti mi fanno domande su lui. Stiamo insieme da un mesetto, è un cosa molto fresca. All’interno de Il Collegio non ci sopportavamo, abbiamo litigato tantissimo, io e lui eravamo cane e gatto. In realtà fuori abbiamo scoperto di essere diversi ma abbiamo trovato dei compromessi. Litighiamo solo per la mia gelosia, io gli lascio fare tutto, ma è normale avendo tutti e due questa visibilità…”.

E ancora:

“Ci ha provato lui, io sono andata giù da lui a Savona, ma non da sola, con un’altra persona. Di mia spontanea volontà io e George non ci saremmo mai visti extra-Collegio perché non avevamo legato molto, ma sono scesa con quest’altra persona… Ho capito di provare qualcosa per lui quando me ne sono andata perché da lì abbiamo iniziato a scriverci tutti i giorni e tutti i giorni facevamo videochiamate. Dopo due settimane di videochiamate, un giorno che è mancata, ho pensato ‘ed ora?’. Ho pensato ‘Cavoli, ho voglia di stare in videochiamata con lui’, era la nostra routine stare quelle due ore la sera a raccontarci…”.