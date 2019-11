Il Collegio: Roberta Zacchero svela 10 curiosità sulla trasmissione (VIDEO)

Roberta Zacchero è una delle protagoniste della quarta edizione de Il Collegio e tramite il proprio profilo di TikTok ha svelato dieci curiosità che riguardano la trasmissione, rispondendo ad alcune domande dei fan.

La sedicenne di Torino ha inizialmente ribadito l’ovvio, ovvero che ad Il Collegio nessun alunno “recita” dato che sono sprovvisti di copione, tuttavia da quando si alzano a quando vanno a dormire hanno sotto i vestiti un microfono ed un cameraman sempre alle loro spalle.

Roberta Zacchero ha poi svelato che le registrazioni de Il Collegio durano un mese (tutto luglio) e non esistono né giorni di pausa né fuori onda. Le telecamere sono accese 24 ore su 24 e le lezioni sono continuative tutto il mese, week end inclusi. Non solo: i professori sono dei professori anche nella vita reale e – proprio come tutti i programmi televisivi – i marchi sono oscurati – a meno che non siano sponsor ufficiali.

Ecco il video con le 10 curiosità: