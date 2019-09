Il Collegio avrà due spin off: uno con Simona Ventura, l’altro con Niccolò Bettarini

Il Collegio – dopo i successi delle passate edizioni – il prossimo anno diventa più grande conquistando ben due spin off: uno andrà in onda in seconda serata al termine della puntata ed uno avrà vita sul web. Non solo il cambio della voce narrante, quindi, che passa da Giancarlo Magalli a Simona Ventura, ma anche due programmi a parte nati proprio dal successo del format.

Il primo si chiamerà Il Collegio in Famiglia e sarà un docureality condotto da Simona Ventura che andrà in onda in seconda serata, sempre su Rai Due, al termine di ogni puntata della quarta stagione de Il Collegio (che quest’anno sarà ambientato nel 1982). I protagonisti saranno i genitori dei giovani concorrenti che all’epoca erano studenti.

Il secondo spin off si chiama Il Collegio Off e come confessato da Super Simo fra le pagine del Corriere della Sera, sarà fatto da suo figlio Niccolò Bettarini.

“Niccolò farà Il Collegio Off sul web, ha fatto tutto da solo, non mi sono intromessa”.

Il Collegio andrà in onda nei primi mesi del 2020 ed al momento non sappiamo in cosa consisterà questo spin off sul web gestito dal figlio. Una cosa però è certa: Freccero ha dato nuova linfa alla Ventura che in pochi mesi abbiamo visto e vedremo a The Voice Of Italy (riconfermato anche il prossimo anno), Festival di Castrocaro, La Domenica Ventura e Il Collegio.