Il Commissario Montalbano: nel cast anche l’ex gieffino non udente

Il Commissario Montalbano questa sera tornerà con la seconda ed ultima puntata della 14^ edizione.

L’episodio incriminato si chiama La Rete Di Protezione e vede nel cast anche Peppe Tuccillo, un nome che forse non ricorderete ma che è stato protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello condotta da Alessia Marcuzzi.

L’edizione datata 2015 è stata quella ‘delle coppie’ e Peppe Tuccillo è entrato nel cast insieme a suo fratello Luigi. In casa è restato solo due settimane, ma ha fatto molto parlare perché è stato il primo concorrente non udente a partecipare al reality.

Peppe Tuccillo ora è un attore ed Il Commissario Montalbano è il suo grande debutto su Rai Uno.

Uno strano nuovo enigma per Montalbano: l’ingegner Sabatello gli porta alcuni filmini super8 girati per decenni dall’ormai defunto padre che raffigurano sempre la stessa cosa: l’inquadratura fissa di un muro. Il commissario intuisce che non si tratta solo di un fatterello bizzarro, ma che dietro quelle strambe pellicole si nasconde una remota vicenda dalle tinte tragiche e fosche. Non sarà però solo questo cold case a impegnare il commissario perché, proprio in quei giorni, nella scuola frequentata dal figlio di Augello viene compiuto uno spaventoso quanto incomprensibile attentato. Due individui a volto coperto fanno irruzione nell’istituto, sparano seminando il terrore fra insegnanti e ragazzi e lanciano un loro minaccioso e oscuro proclama. Un nuovo mistero su cui fare luce… e giustizia.