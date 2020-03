Il Diavolo veste Prada, 4 scene da sapere a memoria

Il Diavolo veste Prada con Meryl Streep e Anne Hathaway è un cult del cinema e queste tre scene sono assolutamente da sapere a memoria, come elencate da MediasetPlay.

Con questo commento Miranda accoglie Andrea nel suo ufficio ne Il Diavolo veste Prada.

Tra le scene più celebri de Il Diavolo Veste Prada è impossibile non citare quella del maglione ceruleo. L’inconsapevole Andrea risponde con troppa superficialità a Miranda Priestly che la ammonisce con un monologo che ha fatto storia:

“Oh, ma certo, ho capito: tu pensi che questo non abbia nulla a che vedere con te. Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito per esempio, perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso, ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo”.