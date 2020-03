Il Diavolo veste Prada: l’entrata in ufficio di Miranda Priestly identica a quella di Bette Midler nel film Affari d’oro del 1988 (VIDEO)

Il Diavolo Veste Prada è una vera e propria #DevilMania con tanto monologo di Miranda sul ceruleo e quindici frasi cult che hanno reso la nostra vita migliore, ma quel che forse in pochi sanno è che la scena dell’entrata in ufficio di Miranda Priestly è in realtà un omaggio ad un celebre film del 1988.

La pellicola si chiama Big Business (in Italia conosciuta come Affari d’oro) e vede una quarantenne Bette Midler bacchettare i suoi dipendenti, proprio come fa Meryl Streep in The Devil Wears Prada.

A questo punto la domanda sorge spontanea: Bette o Meryl, chi interpreta meglio la scena dell’entrata in ufficio?